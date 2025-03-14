Комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом выйдет в российский кинопрокат в апреле

Комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Ловушка») в главной роли выйдет в российский кинопрокат 17 апреля. Об этом сообщила компания «Вольга».
На ее ютуб-канале появился дублированный трейлер фильма. В нем Хартнет в роли «некогда секретного агента, а ныне отпетого раздолбая» садится в самолет, чтобы выследить на его борту особо опасного хакера.
Как показывает ролик, пассажирами рейса оказываются первоклассные киллеры, которые преследуют одного и того же человека. Лукасу предстоит не только вычислить свою цель, но и защитить ее во время «по-настоящему убойного полета».
Режиссером картины выступил Джеймс Мадиган, ранее работавший над сериалом «Беглецы». Роли в проекте сыграли Кэти Сакхофф, Чаритра Чардан, Марко Сарор и Юлиан Костов.