Российская телеведущая и инфлюенсер Настя Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря». Тизер проекта появился в ее телеграм-канале.
Cудя по ролику, Настя отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью. «Запахло фермой (зачеркнуто) новым реалити», — прокомментировала видео Ивлеева.
В тизере будущего шоу Ивлеева с фатой на голове катается в ковше экскаватора и проезжает мимо деревянных срубов. Она также появляется в кузове машины вместе с мужем Филиппом Бегаком.
Филипп — сын телеведущего Алексея Бегака и внук писателя Юлиана Семенова, автора «Семнадцати мгновений весны». Он женился на Ивлеевой в декабре 2024 года. В инстаграме* мужчина описывает себя как «телеведущего, фермера, строителя».
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