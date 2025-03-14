Кирнан Шипка присоединится к сериалу «Индустрия»

Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кирнан Шипка присоединится в четвертому сезону сериала «Индустрия». Об этом сообщил Deadline.
Актриса сыграет Хейли Клэй, исполнительного ассистента платежной системы Tender. новых эпизодах шоу появятся Джек Фартинг («Заплутавшие»), Тохиб Джимо («Тед Лассо») и Эми Джеймс-Келли («Три семьи»).
Фартинг предстанет в роли Эдварда Смита, смутьяна и давнего друга Генри. Джимо сыграет трейдера Mostyn Asset Management Квабена Баннермана. Джеймс-Келли исполнит роль Дженнифер Беван, недавно назначенного министра в правительстве лейбористов.
Также в шоу появится Макс Мингелла («Рассказ служанки»). Ему достанется роль Уитни Халберстрама, финансового директора и основателя Tender. В актерский состав войдут по-прежнему Мариса Абела, Кен Люн, Кит Харингтон, Сагар Радиа, Мириам Петш и Миха’ла Херролд.
Съемки восьмого эпизода четвертого сезона начнется в Великобритании в марте. Когда продолжение сериала выйдет на экраны, пока не уточняется.
«Индустрия» рассказывает о выпускниках экономических школ и институтов, которые стремятся покорить финансовую индустрию Лондона. Шоураннерами сериала выступают Мики Даун («Ты, я и конец света») и Конрад Кей («Хофф в записи»).