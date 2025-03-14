Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы о Нью-Йорке

«Существует так много нью-йорскских режиссером — и у каждого свое индивидуальное видение. Я сотрудничал с городом, когда создавал „Злые улицы“,„Таксиста“, „Бешеного быка“, „Короля комедии“, „Славных парней“, „Воскрешая мертвецов“ и „Волка с Уолл-стрит“», — вспомнил Скорсезе.