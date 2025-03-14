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Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы о Нью-Йорке

Сегодня в 18:03
Фото: Mike Coppola / Getty Images

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Славные парни» и «Убийство цветочной луны», назвал лучшие кинокартины о Нью-Йорке. О списке кинематографиста рассказал IndieWire.

Скорсезе выделил 30 лент, часть которых он представил на серии показов «Живой, дышаший Нью-Йорк» по случаю выхода спродюсированного им триллера «Дни зоомагазина» Олмо Шнабеля с Уиллемом Дефо и Питером Сарсгаардом.

По словам СМИ, эта новая картина «вызывает в памяти множество любимых нью-йоркских классических фильмов Скорсезе, от „Хорошего времени“ Джоша Сэфди до „Собачьего полдня“ Сидни Люмета».

«Существует так много нью-йорскских режиссером — и у каждого свое индивидуальное видение. Я сотрудничал с городом, когда создавал „Злые улицы“,„Таксиста“, „Бешеного быка“, „Короля комедии“, „Славных парней“, „Воскрешая мертвецов“ и „Волка с Уолл-стрит“», — вспомнил Скорсезе.

Помимо собственных фильмов, режиссер посоветовал посмотреть «Тени» Джона Кассаветиса и «В порту» Элиа Казана. Действие второй картины, правда, разворачивается в Нью-Джерси, но для Скорсезе это «нью-йоркская картина».

Полный список любимых фильмов Скорсезе о Нью-Йорке:

  • «Daybreak Express» (Д.А. Пеннебейкер)
  • «Обнаженный город» (Жюль Дассен)
  • «Поцелуй смерти» (Генри Хэтэуэй)
  • «Четырнадцать часов» (Генри Хэтэуэй)
  • «Плач большого города» (Роберт Сиодмак)
  • «Двойная жизнь» (Джордж Кьюкор)
  • «Спасти брак» (Джордж Кьюкор)
  • «Это должно случиться с вами» (Джордж Кьюкор)
  • «В порту» (Элиа Казан)
  • «Не тот человек» (Альфред Хичкок)
  • «Сладкий запах успеха» (Александр Маккендрик)
  • «Тени» (Джон Кассаветис)
  • «Полуночный ковбой» (Джон Шлезингер)
  • «Марафонец» (Джон Шлезингер)
  • «Французский связной» (Уильям Фридкин)
  • «Прощай, Брейверман» (Сидни Люмет)
  • «Принц города» (Сидни Люмет)
  • «Манхэттен» (Вуди Аллен)
  • «Плохой полицейский» (Абель Феррара)
  • «Бог знает что» (Джош и Бенни Сэфди)
  • «Хорошее время» (Джош и Бенни Сэфди)
  • «Неограненные драгоценности» (Джош и Бенни Сэфди)
  • «Квартира» (Билли Уайлдер)
  • «Делай как надо!» (Спайк Ли)
  • «Собачий полдень» (Сидни Люмет)
  • «Манхэттен» (Вуди Аллен)
  • «Полуночный ковбой» (Джон Шлезингер)
  • «Мушкетеры аллеи Пиг» (Д. У. Гриффит)
  • «Возрождение» (Рауль Уолш)
  • «Ставки на завтра» (Роберт Уайз)
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