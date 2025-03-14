Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы о Нью-Йорке

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Славные парни» и «Убийство цветочной луны», назвал лучшие кинокартины о Нью-Йорке. О списке кинематографиста рассказал IndieWire.
Скорсезе выделил 30 лент, часть которых он представил на серии показов «Живой, дышаший Нью-Йорк» по случаю выхода спродюсированного им триллера «Дни зоомагазина» Олмо Шнабеля с Уиллемом Дефо и Питером Сарсгаардом.
По словам СМИ, эта новая картина «вызывает в памяти множество любимых нью-йоркских классических фильмов Скорсезе, от „Хорошего времени“ Джоша Сэфди до „Собачьего полдня“ Сидни Люмета».
«Существует так много нью-йорскских режиссером — и у каждого свое индивидуальное видение. Я сотрудничал с городом, когда создавал „Злые улицы“,„Таксиста“, „Бешеного быка“, „Короля комедии“, „Славных парней“, „Воскрешая мертвецов“ и „Волка с Уолл-стрит“», — вспомнил Скорсезе.
Помимо собственных фильмов, режиссер посоветовал посмотреть «Тени» Джона Кассаветиса и «В порту» Элиа Казана. Действие второй картины, правда, разворачивается в Нью-Джерси, но для Скорсезе это «нью-йоркская картина».
Полный список любимых фильмов Скорсезе о Нью-Йорке:
- «Daybreak Express» (Д.А. Пеннебейкер)
- «Обнаженный город» (Жюль Дассен)
- «Поцелуй смерти» (Генри Хэтэуэй)
- «Четырнадцать часов» (Генри Хэтэуэй)
- «Плач большого города» (Роберт Сиодмак)
- «Двойная жизнь» (Джордж Кьюкор)
- «Спасти брак» (Джордж Кьюкор)
- «Это должно случиться с вами» (Джордж Кьюкор)
- «В порту» (Элиа Казан)
- «Не тот человек» (Альфред Хичкок)
- «Сладкий запах успеха» (Александр Маккендрик)
- «Тени» (Джон Кассаветис)
- «Полуночный ковбой» (Джон Шлезингер)
- «Марафонец» (Джон Шлезингер)
- «Французский связной» (Уильям Фридкин)
- «Прощай, Брейверман» (Сидни Люмет)
- «Принц города» (Сидни Люмет)
- «Манхэттен» (Вуди Аллен)
- «Плохой полицейский» (Абель Феррара)
- «Бог знает что» (Джош и Бенни Сэфди)
- «Хорошее время» (Джош и Бенни Сэфди)
- «Неограненные драгоценности» (Джош и Бенни Сэфди)
- «Квартира» (Билли Уайлдер)
- «Делай как надо!» (Спайк Ли)
- «Собачий полдень» (Сидни Люмет)
- «Манхэттен» (Вуди Аллен)
- «Полуночный ковбой» (Джон Шлезингер)
- «Мушкетеры аллеи Пиг» (Д. У. Гриффит)
- «Возрождение» (Рауль Уолш)
- «Ставки на завтра» (Роберт Уайз)