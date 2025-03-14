Венсан Кассель и Диана Крюгер в полном трейлере «Савана» Дэвида Кроненберга

Компания Janus Films выпустила первый полный трейлер фильма «Саван» Дэвида Кроненберга — создателя «Мухи», «Автокатастрофы» и «Порока на экспорт». Премьера ленты состоится 25 апреля.
Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель («Необратимость»), Диана Крюгер («Бесславные ублюдки»), Сандрин Холт («Рапа Нуи») и Гай Пирс («Помни»)
Фильм рассказывает об изобретателе программного обеспечения, позволяющего наблюдать за разложением умерших в режиме реального времени. После того, как могила его жены подвергается вандализму, персонаж оказывается в центре геополитического заговора, в который втягиваются сестра его супруги, ее бывший муж, а также международные партнеры.
Кинематографист придумал идею для своей 23-й картины после смерти его жены Каролины Кроненберг от рака в 2017 году в возрасте 66 лет.
«Я хотел поиграть с идеей паранойи. Заговоры могут быть стратегией борьбы с горем», — сказал Кроненберг в интервью Variety перед премьерой «Савана» в Каннах.
«Вы можете прийти к мысли: „В смерти этого человека нет никакого смысла“. И эта мысль невыносима. И тогда, чтобы найти смысл, к которому мы эволюционно стремимся, мы успокаиваем себя размышлениями о существовании заговора и принадлежности этого человека к какому‑то плану», — поделился постановщик.