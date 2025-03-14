Венсан Кассель и Диана Крюгер в полном трейлере «Савана» Дэвида Кроненберга

«Вы можете прийти к мысли: „В смерти этого человека нет никакого смысла“. И эта мысль невыносима. И тогда, чтобы найти смысл, к которому мы эволюционно стремимся, мы успокаиваем себя размышлениями о существовании заговора и принадлежности этого человека к какому‑то плану», — поделился постановщик.