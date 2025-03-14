Нуми Рапас и Эмма Робертс снимутся в психологическом триллере «Техника»

Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона») и Эмма Робертс («Американская история ужасов») снимутся в психологическом триллере «Техника». Об этом сообщил Deadline.
Сюжет фильма держится в секрете. Он станет режиссерским дебютом Брайана МакГриви, продюсера сериалов «Сын» и «Американская ржавчина». МакГриви также написал сценарий будущей картины.
В актерский состав ленты войдут Келси Эсбиль («Йеллоустоун»), Николас Александер Чавес («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»), Бен Платт («Политик») и Лора Хэрриер («Черный клановец»).
Когда состоится релиз фильма, неизвестно. Продюсерами проекта будут Майлз Скиннер из Hypothesis, Андреа Буко из Raised By Wolves, Джордан Дрейк, Дэвид Дюк-Эстрада, Чад Харболд и Расс Постернак.
Исполнительными продюсерами станут Зак Уильямс, Джордан Клэр Роббинс, Нини Ле Хьюн, Джон Калафатис, Джоанна Калафатис, Дэниел Сайпресс, Крис К.Дэниелс, Эмануэль Морретти и Пит МакКлеллан.