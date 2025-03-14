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Вышел трейлер «Чумовой пятницы-2» с Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

Сегодня в 16:18
Фото: Walt Disney Pictures

Walt Disney Pictures опубликовал первый трейлер второй «Чумовой пятницы». Премьера фильма состоится 8 августа.

В видео появляются Анна и Тесс пока что в качестве самих себя. Они идут к гадалке, которая недоверчиво подмечает, что их жизненные линии «уже пересекались». «Вы шли по пути друг друга. Вы получили урок. Урок, который может пригодиться вам снова», — сказала она.

Позже женщины снова меняются телами, но на этот раз не друг с другом. Когда они просыпаются, Анна понимает, что поменялась со своей дочерью, а Тесс — с внучкой.

Главные роли вновь исполнили Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. Вместе с ними сыграли актеры оригинального фильма Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Кристина Видаль, Хейли Хадсон, Люсиль Сун, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао.

Постановкой сиквела занималась канадская режиссерка Найша Ганатра, которая работала над фильмами «Ассистент звезды», «В прямом эфире», «Космополитан», а также над сериалами «Мистер Робот», «Бесстыжие», «Девочки», «Очевидное», «Бруклин 9-9» и другими.

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