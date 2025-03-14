Вышел трейлер «Чумовой пятницы-2» с Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

В видео появляются Анна и Тесс пока что в качестве самих себя. Они идут к гадалке, которая недоверчиво подмечает, что их жизненные линии «уже пересекались». «Вы шли по пути друг друга. Вы получили урок. Урок, который может пригодиться вам снова», — сказала она.