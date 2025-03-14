Инсайдер: Дженна Ортега намерена сыграть в ремейке «Одинокой белой женщины»

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и канадская актриса Тейлор Расселл, известная по фильму «Клаустрофобы», планируют сняться в ремейке триллера «Одинокая белая женщина». Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на Джеффа Снейдера.
По информации инсайдера, обе артистки ведут переговоры об участии в проекте. Новую версию фильма задумала Элизабет Габлер, продюсер драмы «Любовник леди Чаттерлей». Ее компания 3000 Pictures заключила сделку с Sony.
Оригинальная картина «Одинокая белая женщина» вышла в 1992 году. Ее поставила режиссер Барбе Шредер по одноименному роману Джона Лутца. Главные роли в проекте сыграли Бриджит Фонда и Дженнифер Джейсон Ли.
Лента рассказала о девушке по имени Элли, которая находит соседку по квартире. Тихая и скромная Хэди быстро становится подругой Элли, но через некоторое время отношения между девушками становятся опасными.
Фильм получил продолжение в 2005 году — оно получило негативные отзывы. В 2016 году телеканал NBC задумывал снять сериал по мотивам «Одинокой белой женщины», но проект так и не был реализован.