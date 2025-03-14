Наследники Джина Хэкмена пытаются предотвратить публикацию подробностей смерти актера

Джулия Питерс, представляющая интересы наследников Хэкмена и Аракавы, обратилась в окружной суд штата Санта-Фе с просьбой опечатать материалы дела, чтобы защитить право семьи на приватность в соответствии с 14-й поправкой к конституции США. Юристка подчеркнула возможный шокирующий характер фотографий и видео, а также возможность их распространения в СМИ.