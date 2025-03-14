Наследники Джина Хэкмена пытаются предотвратить публикацию подробностей смерти актера

Наследники Джина Хэкмена попросили суд запретить публикацию подробностей смерти актера и его жены, пишет The Guardian. Речь об отчетах о вскрытии и расследовании, а также о фотографиях и видео с полицейских камер.
В конце февраля тела 95-летнего Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Нью-Мексико. По версии следствия, актер скончался от сердечно-сосудистых заболеваний с осложнениями болезни Альцгеймера спустя неделю после кончины 65-летней Аракавы от редкого хантавируса, переносимого грызунами.
Кардиостимулятор Хэкмена в последний раз проявлял признаки активности 18 февраля, что говорит о нарушении сердечного ритма в тот день, когда он, вероятно, умер.
Джулия Питерс, представляющая интересы наследников Хэкмена и Аракавы, обратилась в окружной суд штата Санта-Фе с просьбой опечатать материалы дела, чтобы защитить право семьи на приватность в соответствии с 14-й поправкой к конституции США. Юристка подчеркнула возможный шокирующий характер фотографий и видео, а также возможность их распространения в СМИ.
В заявлении также описывается скрытный образ жизни пары в Санта-Фе после выхода Хэкмена на пенсию. Пара «более 30 лет вела образцовую частную жизнь в Санта-Фе и не выставляла свой образ жизни напоказ», — говорится в петиции.
По словам Аманды Лавин, директора по правовым вопросам некоммерческой организации «Фонд открытого правительства Нью-Мексико», закон штата об открытых документах блокирует доступ общественности к конфиденциальным изображениям, в том числе к изображениям умерших людей. Некоторая медицинская информация также не считается публичной.
В то же время основная часть расследований смерти и отчеты о вскрытии обычно считаются публичными документами в соответствии с законом штата для обеспечения прозрачности и подотчетности правительства.
«Я думаю, что запрет публикации всех материалов расследований, включая результаты вскрытия, со стороны суда действительно нарушает прозрачность. Суть доступности этих записей заключается в том, чтобы обеспечить подотчетность проводимых расследований», — сказала она.
«Кроме того, есть опасения за здоровье населения, учитывая, что речь идет о хантавирусе», — добавила Лавин. Она отметила, что запрос на предотвращение публикации правительственных документов на конституционных основаниях является необычным.
Джин Хэкмен по праву считается иконой Голливуда. За свою долгую карьеру актер получил два «Оскара» и снялся во множестве фильмов, среди которых — «Французский связной», «Разговор», «Гусары» и «Супермен». В начале 2000-х он ушел на пенсию.