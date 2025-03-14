Фиби Бриджерс заподозрили в съемках в фильме с Робертом Паттинсоном

Американскую певицу Фиби Бриджерс заметили на съемках фильма с участием Роберта Паттинсона. СМИ предположили, что артистка тоже сыграет в проекте роль, сообщил NME.
Бриджерс сфотографировали в сопровождении Мерритт Уэвер и Шона Бриджерса на съемочной площадке фильма Лэнса Оппенхайма. Лента под названием «Прайм-тайм» станет дебютным игровым проектом режиссера-документалиста.
Паттинсон сыграет в ней журналиста, взявшегося за борьбу с преступным миром и навсегда изменившем телевидение. Если Бриджерс действительно появится в фильме, это будет ее первая актерская киноработа.
Ранее певица появлялась на экране только в роли самой себя. Ее можно было видеть в фильмах «Между двумя папоротниками» и «Я видел свет телевизора».
«Прайм-тайм» вдохновлен реалити-шоу «Поймать хищника» 2000-х годов, в котором ведущий Крис Хансен пытался разоблачить предполагаемых сексуальных преступников. Сценарий картины написал Аджон Сингх. Он также выступит исполнительным продюсером вместе с Уильямом Яннаконе и Эй Джей Боуршайдом из Range и Эмили Хилднер из Square Peg.