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Британский школьник назвал 281 знак числа пи за минуту и установил рекорд

Сегодня в 14:57

10-летний Альберто Давила Арагон из британского Бристоля установил рекорд по скоростному воспроизведению числа пи. За одну минуту он назвал 280 знаков в пи после запятой, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

На установление рекорда Арагона вдохновил конкурс, который в марте 2024 года организовали в его школе, ― кто запомнит больше всего цифр числа пи, сможет запустить пирогом в лицо директора. Мальчик тогда победил, запомнив 150 чисел.

Воодушевленный успехом, он продолжил тренироваться, запоминая все больше знаков числа пи и улучшая скорость их воспроизведения. Будучи любителем музыки, Альберто использовал ритмы и паттерны в этом процессе.

Когда он понял, что готов побить рекорд, его родители связались с математиками из Бристольского университета и профессиональным свидетелем, который бы зафиксировал достижение.

Попытку по установлению рекорда Арагон решил провести в знаковом для себя месте ― на крыше Клифтонской обсерватории, откуда открывается вид на подвесной мост, по которому мальчик каждый день ходит в школу.

«Это был захватывающий вызов, и я верю, что любой человек, независимо от возраста, может попытаться побить этот рекорд», — поделился школьник.

Публикация, посвященная достижению мальчика, появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса в Международный день числа пи. Он ежегодно отмечается 14 марта, то есть в 3-й месяц, 14-го числа, ― это отсылка к самому числу пи, которое начинается с 3,14.

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