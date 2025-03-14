Дом актера Остина Батлера в Лос-Анджелесе ограбили

Сам актер во время преступления отсутствовал дома. Он находился за границей. Батлер пока не прокомментировал произошедшее. В полиции отметили, что пока не знают, стремились ли злоумышленники вломиться именно в дом актера или он стал жертвой серии ограблений, с которыми сталкиваются жители города уже много лет.