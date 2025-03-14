Дом актера Остина Батлера в Лос-Анджелесе ограбили

В Лос-Анджелесе ограбили дом актера Остина Батлера, известного по фильмам «Элвис» и «Байкеры». Об этом сообщил TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации издания, охранники обнаружили стеклянную дверь в особняк разбитой. На место вызвали полицейских. Те обыскали дом и не нашли внутри грабителей.
У Батлера похитили множество вещей. По словам охранника, из дома пропали пистолет и деньги. Стоимость ущерба пока не установлена, правоохранителям требуется составить опись украденного.
Сам актер во время преступления отсутствовал дома. Он находился за границей. Батлер пока не прокомментировал произошедшее. В полиции отметили, что пока не знают, стремились ли злоумышленники вломиться именно в дом актера или он стал жертвой серии ограблений, с которыми сталкиваются жители города уже много лет.