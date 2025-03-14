Вокалистка En Vogue рассказала, что уже несколько лет живет в своей машине

Дон Робинсон, участница R’n’B-группы En Vogue, продавшей более 20 млн альбомов, рассказала, что уже несколько лет живет в своей машине, пишет The Guardian.
В видеоролике, который певица выложила в соцсети, она призналась, что переехала в свой автомобиль во время пандемии после конфликта с матерью, с которой жила в Лас-Вегасе. Робинсон добавила, что с тех пор она привыкла к такому образу жизни.
По ее словам, около месяца она спала в машине, а затем остановилась у менеджера в Лос-Анджелесе, но в итоге у него не оказалось места для нее, и она оказалась в отеле, за который он заплатил. Она беспокоилась, сможет ли он и дальше оплачивать счета за гостиницу, и в итоге решила продолжить ночевать в транспортном средстве.
«Я изучила, как люди живут в своих автомобилях. Мне понравилось то, что я увидела», — отметила исполнительница.
Она сказала, что хотя первая ночь была «страшной», вскоре она научилась чувствовать себя в безопасности. «Я была так свободна, чувствовала себя как в походе. Это был правильный поступок, и я не жалею о нем», — добавила она.
Робинсон прославилась в начале 1990-х годов в составе En Vogue вместе с Терри Эллис, Синди Херрон и Максин Джонс. Группа стала одной из самых успешных женских групп всех времен, продав более 20 млн пластинок и получив семь номинаций на «Грэмми» за хиты «Free Your Mind», «Don’t Let Go (Love)», «Giving Him Something He Can Feel» и «Hold On». Billboard назвал их второй самой успешной женской группой 1990-х.