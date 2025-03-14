Вокалистка En Vogue рассказала, что уже несколько лет живет в своей машине

По ее словам, около месяца она спала в машине, а затем остановилась у менеджера в Лос-Анджелесе, но в итоге у него не оказалось места для нее, и она оказалась в отеле, за который он заплатил. Она беспокоилась, сможет ли он и дальше оплачивать счета за гостиницу, и в итоге решила продолжить ночевать в транспортном средстве.