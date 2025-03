Вокалистка En Vogue рассказала, что уже несколько лет живет в своей машине

Робинсон прославилась в начале 1990-х годов в составе En Vogue вместе с Терри Эллис, Синди Херрон и Максин Джонс. Группа стала одной из самых успешных женских групп всех времен, продав более 20 млн пластинок и получив семь номинаций на «Грэмми» за хиты «Free Your Mind», «Don’t Let Go (Love)», «Giving Him Something He Can Feel» и «Hold On». Billboard назвал их второй самой успешной женской группой 1990-х.