В России экранизируют «Землю Санникова». Этим займется компания, выпустившая «Мастера и Маргариту»

Продюсерская компания «Марс Медиа», стоящая за недавним фильмом «Мастер и Маргарита», работает над экранизацией романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина расскажет об исследователях, нашедших за полярным кругом таинственный остров. Благодаря уникальному климату он превратился в живой парк ледникового периода ― шерстистыми носорогами, мамонтами и саблезубыми тиграми.
«Марс Медиа» купила права на экранизацию романа, а также на создание сериала, сиквела и приквела. Компания хочет снять на основе «Земли Санникова» целую киновселенную.
Автором сценария и креативным продюсером выступает Алексей Платов. Продюсируют проект Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Денис Фролов. Сейчас идет разработка фильма, а запуск запланирован на следующий год.
Ранее о планах экранизировать «Землю Санникова» рассказала компания KD Studios, но в «Марс Медиа» заявили, что права на экранизацию принадлежат именно им.
Роман Владимира Обручева уже переносился на экраны. В фильме 1973 года главные роли исполнили Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин и Олег Даль.