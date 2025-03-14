Третий сезон «Джека Ричера» стал самым просматриваемым на Prime Video

Третий сезон «Джека Ричера» стал самым просматриваемым сезоном телесериала на Prime Video. Об этом сообщает Deadline.
За первые 19 дней третий сезон собрал 54,6 млн зрителей по всему миру, что на 0,5% больше, чем во втором сезоне. По данным Amazon, 56% этой аудитории приходится на международный рынок.
Подчеркивается, что особенно высоки показатели в Великобритании, Германии и Бразилии. Третий сезон проекта также стал самым просматриваемым телевизионным сезоном на Prime Video со времен «Фоллаута».
Продолжение «Джека Ричера» основано на седьмой книге Ли Чайлда под названием «Убеждающий». В нем герой Алана Ричсона под прикрытием спасает информатора, которого держит враг из его прошлого.
В ноябре 2024-го проект продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего.