В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет

В России за последние 10 лет численность снежных барсов выросла с 10 до 87 особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденова.
«Давление человека, отсутствие кормовой базы, браконьерство на самого снежного барса и на тех копытных, которыми он питается, разработка полезных ископаемых и ряд других факторов значительно сократили численность снежного барса. 10 лет назад на территории России было описано всего 10–15 особей. В 2024 году мы провели первый всероссийский учет и можем сказать, что их у нас 87», — сказал он.
По словам Узденова, сейчас снежный барс обитает в четырех регионах России: в Республике Алтай, Туве, Бурятии и Красноярском крае. Снежные барсы занесены в Красную книгу как «находящиеся под угрозой исчезновения» — это высшая охранная категория.
С 13 по 15 марта в Казани проходит международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире». Мероприятие собрало 180 участников из 12 стран: России, Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.