В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет

«Давление человека, отсутствие кормовой базы, браконьерство на самого снежного барса и на тех копытных, которыми он питается, разработка полезных ископаемых и ряд других факторов значительно сократили численность снежного барса. 10 лет назад на территории России было описано всего 10–15 особей. В 2024 году мы провели первый всероссийский учет и можем сказать, что их у нас 87», — сказал он.