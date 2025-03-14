Из студии Ice-Pick Lodge уходит техдиректор Николай Дыбовский. Недавно жена обвинила его в насилии

Николай Дыбовский покидает пост технического директора Ice-Pick Lodge ― российской студии, которая сейчас разрабатывает игру Pathologic 3. Об этом говорится в соцсетях студии.
Там утверждается, что Дыбовский сам решил уволиться, чтобы уделить больше времени личным проектам и частной жизни. В последние несколько месяцев функции Дыбовского уже перераспределяли между другими сотрудниками.
Директора студии ― Петр Потапов и Айрат Закиров ― продолжат руководить разработкой Pathologic 3.
DTF предполагает, что увольнение Дыбовского связано со скандалом в его личной жизни. В конце декабря 2024-го его супруга, находившаяся в процессе развода, обвинила разработчика в насилии, изменах, алкоголизме и попытке похитить их сына.
Это не первый скандал, в который попал технический директор Ice-Pick Lodge. Еще в 2021-м его обвинили в домогательствах и сексе с несовершеннолетними.
Pathologic ― серия компьютерных игр, совмещающих элементы survival horror, RPG и детективного квеста. Их действие происходит в неком степном городе, где бушует эпидемия песочной язвы. Игроку необходимо изучать мир и решать загадки, чтобы спасти жителей и побороть эпидемию. Первые две части известны в России как «Мор (Утопия)» и «Мор». Вторая ― расширенный ремейк первой ― вошла в топ-10 лучших игр-детективов по версии «Афиши Daily». Выход третьей части намечен на 2025 год.