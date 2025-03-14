Из студии Ice-Pick Lodge уходит техдиректор Николай Дыбовский. Недавно жена обвинила его в насилии

Pathologic ― серия компьютерных игр, совмещающих элементы survival horror, RPG и детективного квеста. Их действие происходит в неком степном городе, где бушует эпидемия песочной язвы. Игроку необходимо изучать мир и решать загадки, чтобы спасти жителей и побороть эпидемию. Первые две части известны в России как «Мор (Утопия)» и «Мор». Вторая ― расширенный ремейк первой ― вошла в топ-10 лучших игр-детективов по версии «Афиши Daily». Выход третьей части намечен на 2025 год.