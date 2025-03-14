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На месте бывшего завода ЗИЛ построят технопарк

Сегодня в 12:29
Фото: Александр Казаков/ТАСС

На месте бывшего завода ЗИЛ в Москве появится офисно-производственный комплекс из трех небоскребов. Строительство начнется в 2026 году. Об этом объявил председатель правления ГК «Итэлма» Алексей Артемов на Форуме технологической инфраструктуры, передает «Интерфакс».

«Развитие территории бывшего завода ЗИЛ продолжается. Уже в следующем году начнется возведение крупного технопарка площадью порядка 200 тыс. кв. м. Работы займут несколько лет», — отметил Артемов.

Концепция комплекса уже утверждена. В него войдут три башни высотой около 150 метров с общим цокольным этажом. В них, по словам Артемова, можно будет разместить офисы и производственные линии.

Спикер уточнил, что технопарк будет специализироваться на производстве электронных систем, в том числе для автомобилестроения.

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