На месте бывшего завода ЗИЛ построят технопарк

На месте бывшего завода ЗИЛ в Москве появится офисно-производственный комплекс из трех небоскребов. Строительство начнется в 2026 году. Об этом объявил председатель правления ГК «Итэлма» Алексей Артемов на Форуме технологической инфраструктуры, передает «Интерфакс».
«Развитие территории бывшего завода ЗИЛ продолжается. Уже в следующем году начнется возведение крупного технопарка площадью порядка 200 тыс. кв. м. Работы займут несколько лет», — отметил Артемов.
Концепция комплекса уже утверждена. В него войдут три башни высотой около 150 метров с общим цокольным этажом. В них, по словам Артемова, можно будет разместить офисы и производственные линии.
Спикер уточнил, что технопарк будет специализироваться на производстве электронных систем, в том числе для автомобилестроения.