Sony запретила персонажу Джоны Хилла в «SuperПерцах» играть в PlayStation, посчитав его «мерзким»

Sony выступала против того, чтобы персонаж Джона Хилла играл в PlayStation 2 в фильме «SuperПерцы». Соавтор сценария картины Сет Роген рассказал, что компания посчитала героя слишком «отвратительным», пишет Variety.
«Они сказали: „Мы не можем позволить этому персонажу взаимодействовать с нашей продукцией, потому что он слишком мерзкий“. А я такой: „Он основан на мне, это очень оскорбительно“», — поделился актер в беседе с RottenTomatoes на красной дорожке премьеры сериала «Киностудия».
«Sony сняла фильм, и нам сказали, что персонаж Джона Хилла, Сет, очень противен студии. Там есть сцена, где они играют в видеоигры, и нам сказали: „Джона не может прикоснуться к PlayStation“», — отметил Роген.
Он добавил, что в итоге съемочная команда «пошла навстречу» студии. В фильме Хилл не прикасается к Sony, хотя персонаж Майкла Серы, Эван, играет в приставку в одной из первых сцен.
Роген выступил соавтором «SuperПерцев» вместе со своим давним партнером по продюсированию, созданию сценариев и режиссуре Эваном Голдбергом. Они написали сценарий ленты в подростковом возрасте, вдохновляясь личным опытом в старшей школе в 1990-е годы. Для Джоны Хилла комедия 2007 года стала первой главной ролью в кино.
В ретроспективе, посвященной 15-летию картины, продюсер Джадд Апатоу рассказал, что «всегда хотел снять продолжение „SuperПерцев“». «Джона Хилл сказал: „Будет смешно, если мы сделаем это, когда нам будет 70 или 80“. Но я действительно хотел, чтобы они сделали „SuperПерцев“ в колледже, где Джона бросает учебу и просто заявляется к Майклу Сере», — поделился продюсер.