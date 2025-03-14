Sony запретила персонажу Джоны Хилла в «SuperПерцах» играть в PlayStation, посчитав его «мерзким»

В ретроспективе, посвященной 15-летию картины, продюсер Джадд Апатоу рассказал, что «всегда хотел снять продолжение „SuperПерцев“». «Джона Хилл сказал: „Будет смешно, если мы сделаем это, когда нам будет 70 или 80“. Но я действительно хотел, чтобы они сделали „SuperПерцев“ в колледже, где Джона бросает учебу и просто заявляется к Майклу Сере», — поделился продюсер.