«Как дела, пока не родила?»: в Москве заметили спорную социальную рекламу

Департамент здравоохранения Москвы разместил на городских баннерах новую социальную рекламу с ноткой пассивной агрессии. Слоган кампании ― «Как дела, пока не родила?».
Эта социальная реклама ― очередная попытка властей убедить женщин больше рожать, чтобы справиться с демографическими проблемами. Коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком уровне» ― 1,4, говорил прошлым летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такие цифры сравнимы с Японией и европейскими странами и, по мнению Пескова, «катастрофичны для будущего нации».
Кроме понятных материальных стимулов, вроде материнского капитала, в последние годы в России вводятся спорные меры, призванные увеличить рождаемость. К примеру, в 2024-м Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду бездетного образа жизни (согласно исследованию проекта «Если быть точным», это никак не повлияет на рождаемость).
Другие примеры ― отказ некоторых частных клиник проводить аборты, высказывания парламентариев, что девушкам нужно не получать высшее образование, а рожать, невозможность купить в аптеках таблетки для экстренного прерывания беременности без рецепта.