«Как дела, пока не родила?»: в Москве заметили спорную социальную рекламу

Эта социальная реклама ― очередная попытка властей убедить женщин больше рожать, чтобы справиться с демографическими проблемами. Коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком уровне» ― 1,4, говорил прошлым летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такие цифры сравнимы с Японией и европейскими странами и, по мнению Пескова, «катастрофичны для будущего нации».