Шэрон Стоун «неожиданно заменили» в фильме «Еще одна простая просьба»

Шэрон Стоун рассказала в своих соцсетях, что прошла кастинг на роль в сиквеле «Простой просьбы» Пола Фейга, но затем ее «неожиданно заменили».
«Мне очень понравилось, что меня взяли на роль и неожиданно сняли с нее без всякой причины, мне это очень понравилось», — написала она.
Ранее о кастинге Стоун ничего не сообщалось, поэтому, какая роль ей досталась бы в фильме, неизвестно.
В продолжении «Простой просьбы» 2018 года «Еще одна простая просьба» Стефани и Эмили снова оказываются в компании друг друга, направляясь теперь в прибрежную Италию на свадьбу Эмили с богатым бизнесменом.
Сиквел выйдет на экраны 1 мая. В нем вновь снялись Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Башир Салахуддин, Джошуа Сатине и Иэн Хо.