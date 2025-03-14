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Шэрон Стоун «неожиданно заменили» в фильме «Еще одна простая просьба»

Сегодня в 12:01
Фото: ESX Entertainment

Шэрон Стоун рассказала в своих соцсетях, что прошла кастинг на роль в сиквеле «Простой просьбы» Пола Фейга, но затем ее «неожиданно заменили».

«Мне очень понравилось, что меня взяли на роль и неожиданно сняли с нее без всякой причины, мне это очень понравилось», — написала она.

Ранее о кастинге Стоун ничего не сообщалось, поэтому, какая роль ей досталась бы в фильме, неизвестно.

В продолжении «Простой просьбы» 2018 года «Еще одна простая просьба» Стефани и Эмили снова оказываются в компании друг друга, направляясь теперь в прибрежную Италию на свадьбу Эмили с богатым бизнесменом.

Сиквел выйдет на экраны 1 мая. В нем вновь снялись Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Башир Салахуддин, Джошуа Сатине и Иэн Хо.

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