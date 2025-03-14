Создатель «Муфасы» снимет научно-фантастический триллер «The Natural Order» с Гленом Пауэллом

Обладатель «Оскара» Барри Дженкинс работает над научно-фантастическим триллером с Гленом Пауэллом («Кто угодно, но не ты»), пишет Variety.
Проект, получивший название «The Natural Order» («Естественный порядок»), основан на неопубликованной рукописи сценариста Мэттью Олдрича («Тайна Коко») и рассказывает о стремлении к вечной жизни.
Universal заранее приобрела права на оригинальный сценарий, а Дженкинс ведет переговоры о режиссуре. Он адаптирует сценарий вместе с Олдричем.
Дженкинс известен по фильмам «Лекарство от меланхолии» и «Лунный свет». В 2024 году его «Муфаса: Король Лев» стал седьмым по величине релизом года, собрав более 700 млн долларов.
Пауэлл появится в главной роли ремейка «Бегущего человека» от Эдгара Райта. Картина выйдет на экраны 21 ноября 2025 года.