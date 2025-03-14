Майкл Фассбендер пробовался на роль Джеймса Бонда, но предложил продюсерам Дэниела Крейга

«Я встречался с Барбарой Брокколи просто так, мимоходом, и на самом деле я прошел этап прослушивания еще до того, как Дэниел [Крэйг] был выбран на роль, но не думаю, что я когда‑либо был в числе кандидатов», — сказал Фассбендер.