Майкл Фассбендер пробовался на роль Джеймса Бонда, но предложил продюсерам Дэниела Крейга

На подкасте «Happy Sad Confused» Майкл Фассбендер рассказал, что предложил Дэниела Крэйга на роль Джеймса Бонда во время собственного прослушивания на роль агента 007 в «Казино „Рояль“».
«Я встречался с Барбарой Брокколи просто так, мимоходом, и на самом деле я прошел этап прослушивания еще до того, как Дэниел [Крэйг] был выбран на роль, но не думаю, что я когда‑либо был в числе кандидатов», — сказал Фассбендер.
«Но я помню, как вошел в ту комнату, встретился с ней и [Майклом Г.] Уилсоном и, кажется, сказал: „Дэниел Крейг…“ Не знаю, зачем я его продвигал. Мне стоило продвигать самого себя», — продолжил актер.
«Очевидно, что Дэниел проделал фантастическую работу и стал, я думаю, самым успешным Бондом в истории. Но на этом все и закончилось, после этого разговора не было», — подытожил он.
Звезда «Стыда» признался, что он «ужасен на прослушиваниях». Актер вспомнил, что провалил пробы для фильма «Безумный Макс: Дороги ярости», просто явившись на площадку Warner Bros. на час позже.
Фассбендер был одной из нескольких молодых звезд, пробовавшихся на роль Бонда при перезагрузке франшизы после фильма «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном. Одним из главных претендентов на роль Бонда был Генри Кэвилл, но в итоге он оказался слишком молод, чтобы понравиться продюсерам.
В конце февраля Amazon MGM Studios получила полный творческий контроль на бондиану. Давние продюсеры франшизы Майкл Г.Уилсон и Барбара Брокколи останутся совладельцами прав на серию, но право принятия ключевых решений останется за студией.