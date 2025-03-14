Влад Бумага банкротит свой бизнес в России

«Бумажная бумага» ― основная по доходам структура блогера. В 2023 году она получила 3,9 млрд руб. выручки и 186 млн руб. чистой прибыли (данных за 2024-й пока нет). За блогерский бизнес Бумаги отвечает другая структура ― ООО «Ачетыре», чья выручка в 2023 году была 794 млн руб., а чистая прибыль ― 377,3 млн руб.