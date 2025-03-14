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Влад Бумага банкротит свой бизнес в России

Сегодня в 09:23
Фото: @a4omg

Компания блогера Влада А4 «Бумажная бумага», которая занимается продажей снеков, собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом компания уведомила кредиторов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные госпортала «Федресурс».

«Бумажная бумага» ― основная по доходам структура блогера. В 2023 году она получила 3,9 млрд руб. выручки и 186 млн руб. чистой прибыли (данных за 2024-й пока нет). За блогерский бизнес Бумаги отвечает другая структура ― ООО «Ачетыре», чья выручка в 2023 году была 794 млн руб., а чистая прибыль ― 377,3 млн руб.

Судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют около 40 млн руб. Речь о семи исках по контрактам о поставке компонентов для снеков и упаковки. Среди истцов ― Сбербанк и российское подразделение немецкого производителя пищевых добавок «Вильд Россия».

В декабре РИА «Новости» со ссылкой на данные «БИР-аналитика» писало о задолженности компаний Влада Бумаги по налогам и страховым взносам на более 2,5 млн руб.

ООО «Бумажная бумага» записана на кипрскую A4Group Limited, которой принадлежат 45% компании. Оставшимися долями владеют бывший топ-менеджер сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексей Клочков и эксперт по рекламе Виталиус Паулюс.

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