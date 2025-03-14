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Джейсон Судейкис: новый сезон «Теда Лассо» будет посвящен женской команде

Сегодня в 08:54

Джейсон Судейкис подтвердил в подкасте «New Heights» возвращение «Теда Лассо».

Новую историю посвятят женской команде. Сценарий уже находится в работе. Сам Судейкис вернется к роли футбольного тренера.

«Тед Лассо» закончился на третьем сезоне в 2023 году, став самым просматриваемым в США оригинальным проектом на стриминге за год. Ранее в СМИ появлялась информация, что сериал может вернуться на четвертый сезон, однако официального подтверждения этому пока не было.

Первый сезон «Теда Лассо» вышел 14 августа 2020 года. Сериал посвящен тренеру команды по американскому футболу из колледжа в Канзасе. Он получает приглашение переехать в Англию и тренировать местную футбольную команду, хотя ничего не смыслит в классическом футболе.

В сентябре 2022-го «Тед Лассо» победил в четырех номинациях телевизионной премии «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстайн) и «Лучший режиссер комедийного сериала» (М.Дж.Дилейни).

В марте 2023 года вышел третий и финальный сезон «Теда Лассо». «Афиша Daily» рассказывала, как пользователи соцсетей прощались с драмой. Однако уже в 2024-м СМИ сообщили, что сериал может получить новый сезон.

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