Джейсон Судейкис: новый сезон «Теда Лассо» будет посвящен женской команде

«Тед Лассо» закончился на третьем сезоне в 2023 году, став самым просматриваемым в США оригинальным проектом на стриминге за год. Ранее в СМИ появлялась информация, что сериал может вернуться на четвертый сезон, однако официального подтверждения этому пока не было.