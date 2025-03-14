Вышло приложение, которое заставляет трогать траву

В App Store появилось приложение Touch Grass, которое заставляет пользователей трогать траву (вскоре обещают и версию на Android). Его цель ― спасти от «бездумного скроллинга», блокируя «самые отвлекающие приложения, пока вы не соприкоснетесь с природой».
Пользователь может сам выбрать приложения, которые останутся для него недоступны, пока он не потрогает траву. В доказательство соприкосновения с природой нужно сделать фотографию ― Touch Grass с помощью компьютерного зрения определит, действительно ли вы коснулись травы.
Помимо этого, сервис также отслеживает экранное время и может предложить «гибкие периоды разблокировки в соответствии с вашим образом жизни».
Если зайти в заблокированные приложения все же очень хочется без соприкосновения с травой, то можно купить к ним пропуск ― один такой пропуск дается бесплатно каждый месяц. 50% от полученных таким образом денег направят на поддержку проектов по восстановлению дикой природы в Великобритании.
Приложение направлено на «избавление от телефонной зависимости» и «формирование более здоровых привычек». Оно также поможет найти гармонию с технологиями и восстановить связь с природой, говорится в его описании в App Store.
Разработчик Touch Grass Рис Кентиш сказал, что идея пришла к нему, когда он понял, что проводит слишком много времени за смартфоном. «Мой рефлекс по утрам — это потянуться к телефону и начать скроллить, — пояснил он. ― Я понимал, что это нездорово, и к тому же мне нужен был стимул чаще выходить на улицу, особенно в зимние месяцы».
«Я люблю приложения, которые объединяют цифровой и реальный миры, и мне показалась забавной сама идея трогать траву — так что я подумал: почему бы не создать приложение, которое будет меня к этому принуждать?» ― добавил он.