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Вышло приложение, которое заставляет трогать траву

Сегодня в 07:53
Фото: Sara Monika/Getty Images

В App Store появилось приложение Touch Grass, которое заставляет пользователей трогать траву (вскоре обещают и версию на Android). Его цель ― спасти от «бездумного скроллинга», блокируя «самые отвлекающие приложения, пока вы не соприкоснетесь с природой».

Пользователь может сам выбрать приложения, которые останутся для него недоступны, пока он не потрогает траву. В доказательство соприкосновения с природой нужно сделать фотографию ― Touch Grass с помощью компьютерного зрения определит, действительно ли вы коснулись травы.

Помимо этого, сервис также отслеживает экранное время и может предложить «гибкие периоды разблокировки в соответствии с вашим образом жизни».

Если зайти в заблокированные приложения все же очень хочется без соприкосновения с травой, то можно купить к ним пропуск ― один такой пропуск дается бесплатно каждый месяц. 50% от полученных таким образом денег направят на поддержку проектов по восстановлению дикой природы в Великобритании.

Приложение направлено на «избавление от телефонной зависимости» и «формирование более здоровых привычек». Оно также поможет найти гармонию с технологиями и восстановить связь с природой, говорится в его описании в App Store.

Разработчик Touch Grass Рис Кентиш сказал, что идея пришла к нему, когда он понял, что проводит слишком много времени за смартфоном. «Мой рефлекс по утрам — это потянуться к телефону и начать скроллить, — пояснил он. ― Я понимал, что это нездорово, и к тому же мне нужен был стимул чаще выходить на улицу, особенно в зимние месяцы».

«Я люблю приложения, которые объединяют цифровой и реальный миры, и мне показалась забавной сама идея трогать траву — так что я подумал: почему бы не создать приложение, которое будет меня к этому принуждать?» ― добавил он.

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