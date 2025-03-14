Вышло приложение, которое заставляет трогать траву

Разработчик Touch Grass Рис Кентиш сказал, что идея пришла к нему, когда он понял, что проводит слишком много времени за смартфоном. «Мой рефлекс по утрам — это потянуться к телефону и начать скроллить, — пояснил он. ― Я понимал, что это нездорово, и к тому же мне нужен был стимул чаще выходить на улицу, особенно в зимние месяцы».