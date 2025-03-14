В Москве зафиксировали всплеск сообщений о сбежавших змеях

В Департаменте природопользования Москвы зафиксировали всплеск заявок по сбежавшим змеям. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник управления департамента Сергей Бурмистров.
За последние три дня специалисты обнаружили двух сбежавших змей в квартирах москвичей. «Сегодня в Москве успешно отловили королевскую змею в квартире на улице Мусы Джалиля. В настоящий момент ее жизни ничто не угрожает — к счастью, у рептилии нашелся владелец», ― отметил Бурмистров.
Он добавил, что на днях в квартире на улице Лескова поймали ужа обыкновенного. Рептилию выпустили на природную территорию ― для нее это не представляет опасности, поскольку на улице уже достаточно тепло.
В Департаменте природопользования связывают рост сообщений о сбежавших змеях с тем, что владельцы оказываются не готовы к такому новогоднему подарку и не могут справиться с уходом за экзотическим питомцем.
Перед Новым годом «Коммерсант» писал, что россияне начали активно покупать змей ― символов 2025 года ― в качестве подарка. Эксперты же настоятельно советовали не делать этого, поскольку змеи требуют особого ухода и способны переносить опасные болезни.