В Москве зафиксировали всплеск сообщений о сбежавших змеях

За последние три дня специалисты обнаружили двух сбежавших змей в квартирах москвичей. «Сегодня в Москве успешно отловили королевскую змею в квартире на улице Мусы Джалиля. В настоящий момент ее жизни ничто не угрожает — к счастью, у рептилии нашелся владелец», ― отметил Бурмистров.