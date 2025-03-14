Дженна Ортега хотела бы сняться в культовой франшизе «Гремлины»

Дженна Ортега хотела бы присоединиться к культовой хоррор-франшизе 1980-х «Гремлины». Об этом сообщает Collider.
«Знаете, что я любила в детстве? Гремлинов. Я бы хотела… „Гремлины-3“? 4? Позвоните мне», — сказала актриса. Третий фильм франшизы действительно сейчас находится в разработке.
Оригинальные «Гремлины», созданные Джо Данте и Стивеном Спилбергом, вышли в 1984 году. По сюжету молодой парень Билли получает в подарок милое существо — могвая по имени Гизмо.
Но нарушает три правила: не подвергать яркому свету, не мочить и не кормить после полуночи. Из‑за этого Гизмо порождает злобных гремлинов, которые устраивают хаос в городе.
Дженна Ортега снимается в кино с 2013 года и с того времени успела стать иконой ужасов. Она снялась в таких лентах, как «Астрал: Глава 2», перезагрузка «Крика», «Х», «Хижина», и других.