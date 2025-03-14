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Мэттью Макфэдьен сыграет в шпионском сериале, основанном на романах Джона Ле Карре

Сегодня в 06:34
Фото: HBO

Звезда сериала «Наследники» Мэттью Макфадьен исполнит главную роль в сериале «Наследие шпионов», основанном на серии романов Джона ле Карре. Об этом сообщает Deadline.

Актер исполнит роль Джорджа Смайли — кадрового офицера разведки в MI6. Проект пока не получил зеленый свет, но привлек внимание нескольких потенциальных покупателей.

Права на произведения автора принадлежат компании The Ink Factory, которая занимается производством «Наследия шпионов». Сериал будет черпать вдохновение из всех романов ле Карре о Смайли, а также из некоторых неопубликованных работ автора.

Соучредители The Ink Factory Стивен Корнуэлл и Кларисса Ингрэм уже написали несколько сценариев для сериала. Создатель «Укрытия» Грэм Йост будет исполнительным продюсером.

В последний раз Макфэдьена можно было увидеть в роли работника TVA Мистера Парадокса в фильме «Дэдпул и Росомаха» 2024 года. До этого он играл Тома Вамбсганса в сериале «Наследники».

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