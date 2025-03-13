Кейт Бекинсейл снимется в в боевике «Львица»

Британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по фильмам «Другой мир» и «Перл-Харбор», снимется в боевике «Львица». Об этом сообщил Deadline.
Она уже приступила к съемкам, которые проходят в Великобритании. В фильме также принимает участие Льюис Тан («Мортал Комбат», «Дэдпул и Россомаха»). Компания Capstone финансирует проект.
Ленту режиссирует Джейм Нанн по сценарию Доминика Бернса. Проект расскажет о бывшей команде оперативников, которая воссоединяется, чтобы спасти жизнь восьмилетней дочери их лидера (Бекинсейл).
В актерский состав картины вошли Расмус Хардикер, Элис Криг, Бейли Патрик, Том Беннетт, Мэтт Уиллис и Рокси Стриар. Продюсерами стали Джеймс Харрис, майк Лейн, доминик Бернс, Кроуфорд Андерсон Дилло и Кристиан Меркьюри.