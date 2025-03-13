Фиби Дайневор из «Бриджертонов» присоединилась к новому фильму М. Найта Шьямалана

Звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор сыграет в новом фильме М. Найта Шьямалана, у которого пока нет официального названия. Об этом написал Collider.
Актриса снимется в сверхъестественном романтическом триллере по сценарию Шьямалана. Историю придумал сам кинематографист — в будущем она также будет рассказана в книге писателя Николаса Спаркса.
Партнером Дайневор по картине станет Джейк Джилленхол. Подробности сюжета будущей ленты держатся в строгом секрете. Созданием проекта займется продакшн-компания Blinding Edge Pictures.
Шьямалан выступит продюсером фильма вместе с Эшвином Раджаном, Спарксом, Терезой Парк и Марком Бьенстоком. Когда начнутся съемки триллера и когда он выйдет на экраны, пока неясно.