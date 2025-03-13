Вышел первый трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

Картину поставил Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик» и «Дело храбрых». Он рассказал о гонщике Сонни Хейсе, который покинул трек после серьезной аварии в 90-х. Спустя годы спортсмен возвращается, когда владелец гоночной команды просит его стать наставником для вундеркинда Джошуа Пирса.