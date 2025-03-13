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Вышел первый трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

Сегодня в 22:14
Фото: Formula 1

На ютуб-канале Formula 1 опубликовали трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом в главных ролях. Лента выйдет в кинопрокат в июне.

Картину поставил Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик» и «Дело храбрых». Он рассказал о гонщике Сонни Хейсе, который покинул трек после серьезной аварии в 90-х. Спустя годы спортсмен возвращается, когда владелец гоночной команды просит его стать наставником для вундеркинда Джошуа Пирса.

Питт сыграл роль Хейса, Бардем — владельца команды. Талантливого ученика Сонни сыграл Дамсон Идрис. В фильме снялись также Керри Кондон, Тобиас Мензис, Симона Эшли и Эмелина Адамс.

Среди продюсеров ленты оказался легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Сценарий картины написали Косински и Эхрен Крюгер. Музыку к проекта создал Ханс Циммер.

Ранее Косински заявлял, что съемочной группе удалось улучшить технологии съемки фильма «Топ Ган: Мэверик» и его коллеги заставят зрителей почувствовать скорость несущихся по трассе болидов.

Съемки «Формулы-1!» проходили в том числе на реальных трассах. По словам Касински, он намерен рассказать приземленную и реалистичную историю об автоспорте.

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