Дэниел Рэдклифф сыграет в комедийном проекте Тины Фэй

Звезда кинофраншизы «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф снимется в комедийном проекте Тины Фэй и Роберта Карлока. Об этом сообщил Deadline.
Сериал поставят по сценарию Сэма Минса. Он расскажет о бывшем футболисте, который стремится реабилитировать свою репутацию. Роль игрока исполнит Трейси Морган («Cтудия 30», «Супергеройское государство»).
Рэдклифф сыграет Артура Тобина — отмеченного наградами режисссера, который приезжает в особняк спортмена, чтобы снять о нем захватывающий документальный фильм.
Фэй, Карлок, Минс и Морган выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Эриком Гурианмом и Дэвидом Майнером. Риз Томас станет режиссером пилотного эпизода шоу.
Созданием сериала займутся Universal Television, а также Little Stranger, Bevel Gears и 3 Arts. Когда начнутся съемки проекта и когда он выйдет на экраны, пока не сообщается.