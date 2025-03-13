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Хлоя Грейс Морец снимется в триллере «Грань нормального»

Вчера в 20:50
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Американская актриса Хлоя Грейс Морец, известная по фильмам «Пипец» и «Телекинез», снимется в триллере «Грань нормального» («The Edge of Normal») . Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет режиссер Карлота Переда, поставившая хорроры «Свинка» и «Сожженный заживо». В новом проекте она расскажет историю из романа Карлы Нортон. Сценарий написали Мэтт Венн («Декстер: Воскрешение») и Лори Эванс Тейлор («Пункт назначения: Кровные узы»).

В центре фильма окажется Рив Леклер, которую преследуют воспоминания о том, как ее подростком держал в плену садист. Психиатр просит девушку стать наставницей для недавно спасенной выжившей. В результаты Рив оказывается втянутой в леденящую душу игру, которая грозит затянуть ее в кошмар, из которого она едва выбралась.

Созданием ленты займется компания XYZ Films при поддержке IPR.VC. Продюсерами проекта станут Эндрю Дин из Vanishing Angle и Ава Джамшиди из Industry Entertainment. Съемки фильма начнутся весной 2025 года.

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