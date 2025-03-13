Хлоя Грейс Морец снимется в триллере «Грань нормального»

В центре фильма окажется Рив Леклер, которую преследуют воспоминания о том, как ее подростком держал в плену садист. Психиатр просит девушку стать наставницей для недавно спасенной выжившей. В результаты Рив оказывается втянутой в леденящую душу игру, которая грозит затянуть ее в кошмар, из которого она едва выбралась.