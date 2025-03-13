Сериал «Идеальная пара» получит второй сезон. Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix, сообщил Variety.
В основу продолжения шоу ляжет роман «Лебединая песня» Элин Хильдербранд. Новая история, как отмечает издание, не будет связана с сюжетом первого сезона. Сценаристом и шоураннером второго ссезона выступит Джоанна Кало.
Николь Кидман не появится в свежих эпизодах антологии, но будет исполнительным продюсером. Ее компания Blossom Films займется созданием шоу. Среди других продюсеров будут Пер Саари, Гейл Берман, Шон Леви, Сюзанн Бир и Хенд Багдади.
Американская писательница Элин Хильдербранд выпустила роман «Ледебиная песня» в 2024 году. Это последний релиз автора на сегодняшний день. Книга рассказала о таинственной семье Ричардсон, живущей в Нантакете.
По сюжету Ричардсоны покупают летний дом стоимостью 22 млн долларов и вскоре знакомятся с соседями. Они устраивают вечеринки и выставляют напоказ свое богатство, но никто не знает, как они заработали свои деньги. Однажды дом семьи сгорает дотла, а их самый важный сотрудник пропадает. Тогда весь остров оказывается втянут в драму.
Какие актеры сыграют в экранизации книги, пока неизвестно. СМИ отмечают, что в «Идеальной паре» появлялся персонаж по имени Дэн Картер — его сыграл Майкл Бич. Он может вернуться в продолжении шоу.