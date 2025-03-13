Сериал «Идеальная пара» получит второй сезон

По сюжету Ричардсоны покупают летний дом стоимостью 22 млн долларов и вскоре знакомятся с соседями. Они устраивают вечеринки и выставляют напоказ свое богатство, но никто не знает, как они заработали свои деньги. Однажды дом семьи сгорает дотла, а их самый важный сотрудник пропадает. Тогда весь остров оказывается втянут в драму.