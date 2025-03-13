Греческое издание узнало, какие роли достались актерам «Одиссеи» Тому Холланду и Зендае

Греческое издание OneMan разузнало о главных ролях в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». До этого было известно, что роль самого Одиссея исполнит Мэтт Деймон.
OneMan пишет, что Том Холланд сыграет сына Одиссея и Пенелопы Телемаха, а саму супругу главного героя — Энн Хэтэуэй. Зендае досталась роль богини Афины, Шарлиз Терон — Цирцеи, Люпите Нионго — Клитемнестры, Бен Сэфди — Агамемнона. В актерский состав также входят Роберт Паттинсон и Эллиот Пейдж, но какие у них роли, издание не сообщает.
OneMan также опубликовало кадры со съемок «Одессеи» в Греции. Там же побывали греческие кинематографисты, которые поделились кадрами с Томом Холландом и Джоном Бертналом в костюмах.
Снятая с использованием новейших IMAX-камер лента обещает ярко и масштабно рассказать историю Одиссея, царя Итаки, и его опасного путешествия домой после Троянской войны. Лента исследует темы героизма, верности, хитрости и борьбы против воли богов. Знаменитые эпизоды эпоса, такие как встреча с циклопом Полифемом, сиренами и волшебницей Цирцеей, будут переосмыслены на экране, а кульминацией станет трогательное воссоединение Одиссея с его женой Пенелопой.
Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года, и он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру. Третий уик-энд июля имеет особое значение для Нолана: именно в это время вышли многие его предыдущие блокбастеры, включая «Темного рыцаря», «Дюнкерк» и «Оппенгеймер».