Греческое издание узнало, какие роли достались актерам «Одиссеи» Тому Холланду и Зендае

Снятая с использованием новейших IMAX-камер лента обещает ярко и масштабно рассказать историю Одиссея, царя Итаки, и его опасного путешествия домой после Троянской войны. Лента исследует темы героизма, верности, хитрости и борьбы против воли богов. Знаменитые эпизоды эпоса, такие как встреча с циклопом Полифемом, сиренами и волшебницей Цирцеей, будут переосмыслены на экране, а кульминацией станет трогательное воссоединение Одиссея с его женой Пенелопой.