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Пол Уолтер Хаузер участвует в телевикторине в трейлере «Самый удачливый человек в Америке»

Сегодня в 19:33
Кадр: IFC Films/YouTube

На ютуб-канале IFC Films опубликовали трейлер фильма «Самый удачливый человек в Америке», главную роль в котором исполнил Пол Уолтер Хаузер («Черная птица, «Круэлла», «Дело Ричарда Джуэлла»).

Картина расскажет реальную историю о поклоннике телевикторины, который однажды становится участников любимого шоу — и выигрывает в нем огромную сумму денег. Хаузер появится в ленте в образе счастливчика.

По сюжету водитель фургона с мороженым приезжает в Голливуд, чтобы осуществить свою мечту и попасть в любимый телепроект. Продюсеры программу одобряют кандидатуру непосредственного и немного нелепого мужчины.

Они совсем не предполагают, что мороженщин может оказаться самым успешным участников шоу в истории. Как показывает трейлер, когда герой зарабатывает в прямом эфире более 20 тысяч долларов, он становится проблемой для телевизионщиков.

Те пытаются запугать мужчину и попросту убедить его забрать уже выигранные деньги — но тот не поддается. В конечном итоге создатели телешоу начинают думать, что у мороженщика есть какой‑то секрет — ведь он отвечает верно на любые вопросы.

Помимо Хаузера, в ленте снялись Уолтон Гоггинс, Дэвид Стратхэйрн и Мейси Уильямс. Режиссером фильма стал Самир Оливерос. Он же написал сценарий проекта вместе с Мэгги Бриггс. Релиз «Самого удачливого человека в Америке» состоится 4 апреля.

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