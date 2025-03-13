Разработку российского электрокара заморозили

«Алмаз-Антей» взялся за разработку электрокара, чтобы повысить долю выпускаемой гражданской продукции. «С учетом продолжающейся СВО, вероятно, можно отложить любой такой проект под соусом приоритетов», — сказал собеседник газеты. Он также отметил, что завод Toyota перешел под управление концерна еще весной 2023 года, но сделка по передаче актива все еще не состоялась.