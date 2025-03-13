Разработку российского электрокара заморозили

Проект электрического кроссовера е-Neva, созданный в государственном концерне ВКО «Алмаз-Антей», заморозили из‑за недостатка финансирования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
Производство е-Neva планировалось на 2026 год. Собирать электрокары намеревались на конвейере бывшего завода Toyota в Шушарах. По словам одного из источников, сейчас у «Алмаз-Антея» нет ни собственных средств, ни компетенций для реализации такого проекта.
«Алмаз-Антей» взялся за разработку электрокара, чтобы повысить долю выпускаемой гражданской продукции. «С учетом продолжающейся СВО, вероятно, можно отложить любой такой проект под соусом приоритетов», — сказал собеседник газеты. Он также отметил, что завод Toyota перешел под управление концерна еще весной 2023 года, но сделка по передаче актива все еще не состоялась.
Теперь на этом конвейере хотят собирать автомобили марки Aurus. «Когда завод отдали под проекты Aurus, все разработки по e-Neva окончательно схлопнулись», — поделились источники «Коммерсанта». Тем временем «Алмаз-Антей» занялся выпуском грузовиков БАЗ.
«Алмаз-Антей» — полностью государственный концерн, который занимается производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. Среди его разработок — зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.