Конан О’Брайен рассказал о запрете надевать одежду на статуэтку «Оскара»

Конану О’Брайену запретили надевать одежду на статуэтку «Оскара» или показывать ее в горизонтальном положении. Из‑за этого организаторы церемонии отклонили его идею промо-ролика, рассказали комик и сценарист мероприятия Майк Суини на своем подкасте.
О’Брайен хотел снять ролик, в котором он и 2,7-метровая статуэтка играют семейную пару и ссорятся. По задумке комика статуэтка лежала на диване, а он пылесосил и просил ее приподнять ноги, помочь или загрузить посудомоечную машину.
«Один из людей из Академии сказал: »«Оскар» никогда не может быть в горизонтальном положении«. И это взорвало мне мозг. Типа, вау, это как бедренная кость святого Петра. Это религиозная икона», — вспомнил О’Брайен.
Когда О’Брайен и Суини захотели надеть на статуэтку фартук, чтобы изобразить ее как домохозяйку, академики вновь возвразили: «На „Оскаре“ не может быть одежды. „Оскар“ всегда голый». В итоге промо церемонии осталось без этой сценки.
О’Брайен впервые стал ведущим церемонии вручения «Оскара» в этом году.