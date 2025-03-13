Меган Маркл запустит подкаст о женщинах-предпринимательницах

«Меган очень теплый и гостеприимный человек, и это чувствуется в ее интервью. Она создает комфортную обстановку для своих гостей, чтобы они могли рассказать захватывающие личные истории и раскрыться так, как они, вероятно, не делали этого раньше на публике», — подчеркнула она.