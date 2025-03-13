Меган Маркл запустит подкаст о женщинах-предпринимательницах

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, запустит подкаст «Confessions of a Female Founder» («Исповедь женщины-предпринимательницы»). Об этом сообщил People.
Проект реализует компания Lemonada Media. Первый сезон появится на стриминговых сервисах 8 апреля. В шоу Маркл поговорит с женщинами-бизнесменами о создании брендов и сложностях на этом пути.
«У меня были откровенные разговоры с потрясающими женщинами, которые превратили мечты в реальность и масштабировали небольшие идеи в масштабные успешные предприятия», — поделилась Меган.
Креативный директор Lemonada Media Стефани Виттельс Вакс добавила, что слушателей ждут «беседы, которые больше напоминают разговоры в комнате для отдыха, чем за переговорным столом».
«Меган очень теплый и гостеприимный человек, и это чувствуется в ее интервью. Она создает комфортную обстановку для своих гостей, чтобы они могли рассказать захватывающие личные истории и раскрыться так, как они, вероятно, не делали этого раньше на публике», — подчеркнула она.