Студия Neon показала тизер экранизации серии рассказов Стивена Кинга «Жизнь Чака». Главную роль в ней сыграл Том Хиддлстон.
Повесть «Жизнь Чака» разделена на три отдельные части и рассказывается в обратном порядке, следуя за таинственной жизнью обычного бухгалтера Чака Кранца. В актерский состав также вошли Джейкоб Тремблей, Марк Хэмилл, Чиветель Эджофор, Мэттью Лиллард, Карен Гиллан и Миа Сара и Ник Офферман в роли рассказчика.
«Вселенная огромна и вмещает в себя множество существ. Меня тоже», — говорит персонаж Хиддлстона в тизере.
«Жизнь Чака» выйдет в зарубежный прокат 6 июня. В РФ ленту покажет прокатчик «Вольга».
Фильм получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто. «Афиша Daily» посмотрела «Жизнь Чака» в Торонто и поставила ему 8 из 10 баллов.
«„Жизнь Чака“ — еще одна басня, чьи декоративные детали вроде закадрового голоса Ника Оффермана или слизанной у оскароносного дуэта Трента Резнора и Аттикуса Росса музыки могут показаться чрезмерными, но работают на ура. Это, возможно, не лучший пересказ Кинга и, скорее всего, не фаворит „Оскара“, но в память он врезается почище самого вездесущего мема», — написал Сергей Степанов.