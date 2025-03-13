«„Жизнь Чака“ — еще одна басня, чьи декоративные детали вроде закадрового голоса Ника Оффермана или слизанной у оскароносного дуэта Трента Резнора и Аттикуса Росса музыки могут показаться чрезмерными, но работают на ура. Это, возможно, не лучший пересказ Кинга и, скорее всего, не фаворит „Оскара“, но в память он врезается почище самого вездесущего мема», — написал Сергей Степанов.