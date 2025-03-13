Проживающим в РФ гражданам Беларуси разрешили голосовать и избираться на местных выборах

Гражданам Беларуси, постоянно проживающим на территории РФ, позволили участвовать в местных выборах и быть избранными в органы местного самоуправления. Об этом договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на очередной встрече, сообщает БелТА.
Путин и Лукашенко подписали протокол о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан. Такое право имеют постоянно проживающие в РФ граждане Армении, Кыргызстана, Туркменистана и не только. О том, что такое же право может появиться у граждан Беларуси, стало известно в конце января.
Однако в 2024 году депутаты Госдумы от КПРФ предложили отменить это правило. Они сослались на «современные вызовы, работу по противодействию незаконной миграции», при которых это дозволение «представляется неоправданным».