Проживающим в РФ гражданам Беларуси разрешили голосовать и избираться на местных выборах

Сегодня / 17:11
Демна Гвасалия стал новым креативным директором Gucci
Сегодня / 18:23
Меган Маркл запустит подкаст о женщинах-предпринимательницах
Сегодня / 17:24
Вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала» с Кристин Милиоти и Полом Джаматти
Сегодня / 16:50
Spotify удалил подкаст Эндрю Тейта о сутенерстве
Сегодня / 16:34
В Китае сеть ресторанов выплатит клиентам компенсацию после того, как подростки помочились в суп
Сегодня / 16:31
Warner Bros. выпустит аниме по манге «All You Nees Is Kill. Грань будущего»
Сегодня / 16:01
Путин: Россия готова прекратить боевые действия на Украине, если это приведет к долгосрочному миру
Сегодня / 15:58
Собянин сообщил, какой проект Большого Московского цирка выбрали горожане
Сегодня / 15:38
У женщины, дожившей до 117 лет, нашли омолаживающие гены
Сегодня / 15:23
«Я буду танцевать»: появился отрывок из «Шоугерл» с Памелой Андерсон
Сегодня / 15:22
Вышел трейлер документального фильма «Стэн Ли: Последняя глава» о создателе Человека-паука
Сегодня / 15:04
Центр Помпиду в Париже закрывают на пятилетнюю реконструкцию
Сегодня / 14:40
Сериал «Трасса» получит второй сезон
Сегодня / 14:13
Из Москвы запустят прямые рейсы в столицу Вьетнама
Сегодня / 13:51
Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт снимет документалку о реюнионе Oasis
Сегодня / 12:56
Apple призвала обновить iOS из‑за серьезной уязвимости
Сегодня / 12:53
Комитет Совфеда не поддержал законопроект об убийстве животных, которым не нашли хозяев
Сегодня / 12:36
Элизабет Олсен снимется в сериале «Семь сестер» от режиссера «Стальной хватки»
Сегодня / 12:23
Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace
Сегодня / 12:03
В Испании нашли останки древнейшего человека. Их назвали в честь Pink Floyd
Сегодня / 11:50
Джейсон Бейтман сыграл в пародии на «Бэтмена» в рекламе страховки. В роли Женщины-кошки — SZA
Сегодня / 11:27
Джон Хэмм в трейлере сериала Apple TV+ «Твои друзья и соседи»
Сегодня / 11:23
На Москву обрушится 9-балльный шторм
Сегодня / 11:20
Умерла композитор София Губайдулина
Сегодня / 10:40
Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»
Сегодня / 10:33
Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин
Сегодня / 10:20
Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов
Сегодня / 10:05
Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата

Проживающим в РФ гражданам Беларуси разрешили голосовать и избираться на местных выборах

Сегодня в 17:50
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Гражданам Беларуси, постоянно проживающим на территории РФ, позволили участвовать в местных выборах и быть избранными в органы местного самоуправления. Об этом договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на очередной встрече, сообщает БелТА.

Путин и Лукашенко подписали протокол о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан. Такое право имеют постоянно проживающие в РФ граждане Армении, Кыргызстана, Туркменистана и не только. О том, что такое же право может появиться у граждан Беларуси, стало известно в конце января.

Однако в 2024 году депутаты Госдумы от КПРФ предложили отменить это правило. Они сослались на «современные вызовы, работу по противодействию незаконной миграции», при которых это дозволение «представляется неоправданным».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами