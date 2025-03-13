Демна Гвасалия стал новым креативным директором Gucci

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. Об этом сообщил WWD.
Гвасалия возглавит культовый итальянский бренд после того, как уйдет из модного дома Balenciaga. Последний он возглавлял на протяжении последних десяти лет.
«Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды сегодня довольно уникален, и это то, чего Gucci заслуживает и в чем нуждается для будущего», — подчеркнул CEO компании Стефано Кантино.
Он добавил, что Гвасалия — «без сомнений, один из лучших креативных директоров своего поколения». «Он доказал свою способность преобразовывать в Balenciaga», — отметил Кантино.
Гвасалия завершит свое сотрудничество с Balegnicaga модным шоу от-кутюр, которое состоится 6 июля. После этого он перейдет в Gucci. Когда дизайнер представит первую коллекцию на новом месте, пока неясно.
По словам заместителя гендиректора холдинга Kering, которому принадлежит Gucci, Франчески Беллеттини, Гвасалии предстоит «комплексная работа над брендом».
Гвасалия сменит на позиции креативного директора Gucci Сабато Де Сарно — он покинул модный дом в начале февраля после двух лет работы. Коллекцию осень-зима 2025 года представило в конце февраля дизайнерское бюро бренда.