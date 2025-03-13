Вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала» с Кристин Милиоти и Полом Джаматти

Netflix представил трейлер седьмого сезона научно-фантастической антологии «Черное зеркало». Он появится на стриминге 10 апреля.
В актерский состав продолжения популярного сериала вошли Кристин Милиоти («Пингвин»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Пол Джаматти («Оставленные»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»), Крис О’Дауд («Компьютерщики») и Исса Рэй («Барби»).
Кроме того в сезоне вновь появятся Уилл Поултер («Медведь») и Асим Чаудри («Индустрия»), снимавшиеся в интерактивном спецвыпуске 2018 года «Брандашмыг».
К ним присоединились Мишель Остин («Суровая правда»), Док Браун («Дэвид Брент: Жизнь в дороге»), Джош Финан («Ничего не говори») и Джеймс Нельсон-Джойс («Большая семья»).
Netflix пока умалчивает о конкретных эпизодах, подтвердив лишь, что один из них будет продолжением серии четвертого сезона «USS Callister», в котором вернутся Кристин Милиоти и Джимми Симпсон, но не Джесси Племонс и Микаэла Коэль.
Создателем вновь выступит Чарли Брукер, а исполнительными продюсерами — Брукер, Джессика Роудс и Аннабель Джонс.