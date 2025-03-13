Вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала» с Кристин Милиоти и Полом Джаматти

Netflix пока умалчивает о конкретных эпизодах, подтвердив лишь, что один из них будет продолжением серии четвертого сезона «USS Callister», в котором вернутся Кристин Милиоти и Джимми Симпсон, но не Джесси Племонс и Микаэла Коэль.