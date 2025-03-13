Spotify удалил подкаст Эндрю Тейта о сутенерстве

Вскоре Spotify удалил их. Представитель стриминга отметил, что это связано с нарушением правил, а не «обсуждений сотрудников». Spotify запрещает публикацию контента с «бесчеловечными» заявлениями, оскорблениями и попытками преследования. Однако некоторые подкасты Тейта, в том числе «курс PhD» о том, «как быстро и легко завести девушек», все еще доступен.