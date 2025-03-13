Spotify удалил подкаст Эндрю Тейта о сутенерстве

Spotify удалил подкаст Эндрю Тейта после появления петиции с этим требованием, которую подписали 92 тыс. пользователей. Скандальный инфлюэнсер записал выпуск под названием «Сутенерить» («Pimping hoes»), сообщает 404 Media.
Согласно внутренней переписке, некоторые сотрудники Spotify недовольны, что на стриминге публикуются подкасты Тейта о сутенерстве и приносят ему доход. «Это довольно отвратительно», — написал один из них в рабочем чате об этике в Slack.
Тейт назвал свою серию подкастов «курсом по сутенерству». «Эти курсы активно учат мужчин тому, как манипулировать женщинами, контролировать их и извлекать выгоду из эксплуатации», — написал один из пользователей Spotify и отметил, что подкаст нарушает условия музыкальной площадки. Авторы петиции обвинили стриминг в «зарабатывании денег на эксплуатации женщин и девочек».
Вскоре Spotify удалил их. Представитель стриминга отметил, что это связано с нарушением правил, а не «обсуждений сотрудников». Spotify запрещает публикацию контента с «бесчеловечными» заявлениями, оскорблениями и попытками преследования. Однако некоторые подкасты Тейта, в том числе «курс PhD» о том, «как быстро и легко завести девушек», все еще доступен.