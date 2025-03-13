Warner Bros. выпустит аниме по манге «All You Nees Is Kill. Грань будущего»

Студия Warner Bros. выпустит аниме-фильм по манге «All You Nees Is Kill. Грань будущего» японского писателя Хироси Сакурадзаки. Об этом сообщил The Verge.
Картину поставит режиссер Кенитиро Акимото, известный по лентам «Дети моря» и «Гармония». Она расскажет о паре солдат, которые оказываются в ловушке временной петли во время войны людей против инопланетян.
Трейлер проекта уже вышел на ютуб-канале Warner Bros. Japan Amine и показал красочный мир будущего аниме. Когда он выйдет на экраны, пока неизвестно. Анимацию для фильма создала студия Studo 4℃.
В отличие от предыдущих киноадаптаций графического романа, этот расскажет историю с точки зрения Риты Вратаски, а не Кейджи Кирии. Фильм, как сообщается, глубже погрузится в экзистенциальное одиночество героини.
Роман «All You Nees Is Kill. Грань будущего» вышел в 2004 году и стал хитом как японского, так и международного рынка. В России книга вышла в 2014 году, в иллюстрированном виде ее переиздали в 2019 году.
По книге поставили игровой фильм «Гран будущего» в 2014 году, в нем снялись Том Круз и Эмили Блант. В кинокартине действие перенесли в Европу.