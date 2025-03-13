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Собянин сообщил, какой проект Большого Московского цирка выбрали горожане

Сегодня в 15:58
Иллюстрация: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 29% взрослых и 42% детей проголосовали за проект обновленного Большого цирка от дизайнерского бюро «Апекс». Голосование проходило на городской платформе «Активный гражданин» и ее версии для подростков.

Всего на выбор давалось шесть проектов. В итоге победителем конкурса стал проект, который мэрия изначально планировала строить.

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© sobyanin.ru
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© sobyanin.ru

«Именно она [визуальная концепция „Апекс“] ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время. Впереди — большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», — написал Собянин.

Согласно плану реконструкции, новый комплекс цирка будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой здания соединят переходом. Общая площадь комплекса составит более 80 000 квадратных метров, а вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест.

После объявления о планах строительства нового цирка на месте оригинального здания возникло возмущение горожан. В итоге мэрия Москвы согласилась построить здание во Мневниковской пойме, а не на проспекте Вернадского.

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