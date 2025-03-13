Собянин сообщил, какой проект Большого Московского цирка выбрали горожане

«Именно она [визуальная концепция „Апекс“] ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время. Впереди — большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», — написал Собянин.