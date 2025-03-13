В Китае сеть ресторанов выплатит клиентам компенсацию после того, как подростки помочились в суп

Крупнейшая китайская сеть ресторанов Haidilao предложила выплатить компенсацию более 4 тыс. посетителям одного из своих шанхайских филиалов, где двое подростков помочились в бульон для хотпота. Об этом рассказал Би-би-си.
Видео, на котором молодые люди опорожняются в бульон, обедая в отдельной комнате, разошлось в сети в прошлом месяце. Вскоре после инцидента пьяных 17-летних подростков задержала полиция.
Haidilao извинилась перед клиентами, заявив, что заменила все оборудование для приготовления горячих блюд и столовую посуду, а также продезинфицировала другую утварь.
В компании сказали, что сотрудники, дежурившие в тот момент, не смогли остановить подростков. По их словам, им потребовалась еще неделя, чтобы выяснить, в каком именно заведении это произошло, поскольку в городе работают десятки заведений.
«Мы прекрасно понимаем, что страдания, причиненные нашим клиентам в результате этого инцидента, не могут быть полностью компенсированы никакими средствами, но мы сделаем все возможное, чтобы взять на себя ответственность», — гласит заявление сети ресторанов.
Haidilao пообещали всем клиентам, обедавшим в заведении с 24 февраля по 8 марта полный возврат денег и денежную компенсацию в размере 10-кратной суммы счета.