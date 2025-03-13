Путин: Россия готова прекратить боевые действия на Украине, если это приведет к долгосрочному миру

«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда подставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?» — сказал он.