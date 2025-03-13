Путин: Россия готова прекратить боевые действия на Украине, если это приведет к долгосрочному миру

Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на территории Украины на 30 дней, если это «приведет к долгосрочному миру и устранению первопричин кризиса». Об этом Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.
Президент РФ добавил, что готов созвониться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия.
При этом Путин выразил опасение, что на время перемирия Украина продолжит проводить мобилизацию и получать оружие.
«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда подставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?» — сказал он.