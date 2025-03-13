Вышел трейлер документального фильма «Стэн Ли: Последняя глава» о создателе Человека-паука

На ютуб-канале Comicbook.com опубликовали трейлер документального фильма об авторе комиксов Стэне Ли. Картина называется «Стэн Ли: Последняя глава», и сейчас она ищет дополнительное финансирование на платформе Kickstarter.
Лента обещает рассказать о последних годах жизни легендарного автора, подарившего миру Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа и других культовых героев. В это время Ли столкнулся с шокирующими обвинениями и тяжелыми потерями.
В фильме используются уникальные архивные кадры, ранее нигде не показанные. Автором ленты стал Джон Болерджек, который был личным ассистентом и другом Ли на протяжении четырех лет.
«Я путешествовал по миру с ним, становясь свидетелем невероятных высот его легендарной карьеры и также разбивающих сердце падений», — поделился Болерджек в ролике.
По его словам, Ли столкнулся с «плохим обращением, манипуляциями и предательством» в заключительные годы его жизни. «В то время у меня не было сил остановить это, но у меня была камера, и я заснял все», — рассказал Джон.
Болерджек привлек к картине создателя «Дэдпула» Роба Лайфелда и главного редактора Marvel Comics Роя Томаса, а также других людей, знакомых с Ли. Он надеется завершить проект и выпустить его на экраны, восстановив «справедливость для Стэна».
«Я посмотрел документальный фильм. Я знал о каких‑то вещах, но, как и многие люди, я не знал всего. <…> Я понятия не имел, насколько ужасно его эксплуатировали, и это то, что людям нужно узнать», — отметил автор комиксов Марк Уэйд.
Стэн Ли скончался в 2018 году в возрасте 95 лет. С начала 1960-х годов он работал в качестве автора супергеройских комиксов. В последние годы он болел и лишился возможности читать и писать из‑за ухудшения зрения. В 2017 году он потерял жену, с которой прожил почти 70 лет.